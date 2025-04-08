В аэропорту Новосибирска автотрап повредил самолет S7

В телеграм-канале Aviaincident сообщается, что в 9:30 по московскому времени при подгоне автотрапа к воздушному судну произошло касание левой створки с обшивкой фюзеляжа. После инцидента на самолете появилась вмятина, ее диаметр составлял около 40 миллиметров, глубиной 2,8 миллиметра.