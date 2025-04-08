В аэропорту Новосибирска автотрап повредил самолет S7

Инцидент случился в Толмачево 5 апреля. Известно, как автотрап повредил самолет A-321 авиакомпании S7. Самолет должен был вылетать из Новосибирска в Ош, Кыргызстан.
В телеграм-канале Aviaincident сообщается, что в 9:30 по московскому времени при подгоне автотрапа к воздушному судну произошло касание левой створки с обшивкой фюзеляжа. После инцидента на самолете появилась вмятина, ее диаметр составлял около 40 миллиметров, глубиной 2,8 миллиметра.
Судно отправили на проверку, после которой решили, что пока что данный самолет будет отстранен от полетов.