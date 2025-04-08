Delfi: Британия и Франция ломают головы над миротворческой миссией

«Нам нужно точно знать, какими будут условия мира, но как военнослужащие мы уже заранее готовимся иметь дело с различными вариантами этих условий», — заявил генерал Биркар. Его слова приводит новостной портал Delfi. Он также отметил, что после переговоров с украинскими представителями, стало ясно, что Киев настроен на мирное завершение конфликта.