В Омске произошло первое в этом сезоне ДТП с участием самокатчика

В Ленинском округе Омска произошло первое в этом сезоне ДТП с участием самокатчика. По данным Госавтоинспекции, накануне на улице Стальского 15-летний подросток на электросамокате двигался по тротуару и допустил наезд на 50-летнего пешехода. Произошло всё около пяти часов вечера.
По факту ДТП началась проверка. Напомню, в этом сезоне на улицах города установили 3,5 тыс. самокатов. В Омске работают две кикшеринговые компании — Whoosh и МТС Юрент.
Первая компания в начале апреля заключила с мэрией соглашение о размещении электросамокатов, ограничении их скорости на определенных участках и запрете пользоваться этим видом транспорта несовершеннолетним. Вторая компания при заходе в Омск сообщала, что все пешеходы в случае ДТП застрахованы автоматически. На электросамокате какой фирмы передвигался подросток, не сообщается. Нет данных и на фото, опубликованных в паблике Госавтоинспекции.