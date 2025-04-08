В Омске произошло первое в этом сезоне ДТП с участием самокатчика

Первая компания в начале апреля заключила с мэрией соглашение о размещении электросамокатов, ограничении их скорости на определенных участках и запрете пользоваться этим видом транспорта несовершеннолетним. Вторая компания при заходе в Омск сообщала, что все пешеходы в случае ДТП застрахованы автоматически. На электросамокате какой фирмы передвигался подросток, не сообщается. Нет данных и на фото, опубликованных в паблике Госавтоинспекции.