Родные малыша, убитого отчимом, сгорели в пожаре под Омском

Мать погибшего малыша Анастасия Пирогова также прилетела на программу. Она не оправдывала мужа, но и следа горевания на её лице никто не заметил. А обвиняли её в том, что она поколачивала детей. Сельчане били тревогу, но надзорные ведомства заинтересованности не проявляли. Не было реакции и на сообщения из больницы — малыши часто попадали туда, и медики не оставляли без внимания специфичность детских травм — обращались в инстанции, но ничего не происходило.