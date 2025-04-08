Родные малыша, убитого отчимом, сгорели в пожаре под Омском

Злой рок, удивительное трагическое совпадение или стечение обстоятельств, но в семье омичей за месяц погибли три человека. При этом двое из них — дети: маленький мальчик умер от рук отчима, а девочка во время пожара сгорела вместе с бабушкой.
Подробности в материале сайта «АиФ в Омске».
Забил до смерти.
14 марта 2025 года в райцентре Муромцево Омской области похоронили двухлетнего мальчика, до смерти забитого своим отчимом. Малыш лишь стоял в дверном проёме и тем самым якобы мешал «папе» попасть в дом. В гневе мужчина пнул ребёнка, а потом начал бить его руками по голове. От полученных травм малыш скончался до приезда скорой.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего. Омич находится в СИЗО. 20-летняя мать погибшего мальчика на данный момент беременна четвёртым ребёнком.
При этом соседи плохо отзываются о многодетной маме: дети худые, неряшливые, педагогически запущенные.
24 марта в телеэфир вышел выпуск программы «Мужское-женское», гостями которой стали жители посёлка Муромцево.
Мать погибшего малыша Анастасия Пирогова также прилетела на программу. Она не оправдывала мужа, но и следа горевания на её лице никто не заметил. А обвиняли её в том, что она поколачивала детей. Сельчане били тревогу, но надзорные ведомства заинтересованности не проявляли. Не было реакции и на сообщения из больницы — малыши часто попадали туда, и медики не оставляли без внимания специфичность детских травм — обращались в инстанции, но ничего не происходило.
Руководитель комитета образования администрации Муромцевского муниципального района Омской области Ольга Голубева пояснила: «Они стояли на учёте в связи с тяжёлой жизненной ситуацией; их поставили летом, так как проживали на съёмной квартире. В поле зрения органов опеки семья не попадала, но обращения из больницы были. Матери с ребятишками предложили отправиться в реабилитационный центр. Ведутся следственные мероприятия».
Возбуждено уголовное дело по факту халатности работников органов опеки. Должностные лица не приняли должных мер по защите прав ребёнка, рассматривая поступающие из больницы сведения о его травмах.
Беда не приходит одна.
6 апреля в деревне Кокшенево всё того же Муромцевского района Омской области произошёл страшный пожар. От огня сильно пострадал деревянный дом — внутри выгорело абсолютно всё, крыша обвалилась. В огне погибли 78-летняя хозяйка дома и её 11-летняя внучка.
Выяснилось, что девочка пришла к бабушке, чтобы помочь по хозяйству, и осталась у неё ночевать. Предварительная причина смерти обеих — отравление угарным газом.
Региональный следком рассказал, что уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности уже возбуждено. Предварительная причина пожара — неисправность печного отопления. Прокуратура поставила ход расследования на контроль. «В настоящее время назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, проводятся допросы и иные следственные действия. Расследование продолжается», — добавили в омском следкоме.
Кажется невероятным, но погибшая пожилая женщина является родной бабушкой Анастасии Пироговой, у которой муж убил сына. А девочка — её племянница.
Мама погибшей школьницы в данный момент находится в больнице, а папа — на СВО.
В семье есть ещё двое детей — первоклассница и четвероклассник. Их вещи полностью уничтожены огнём. Администрация Муромцевского района объявила сбор гуманитарной помощи.