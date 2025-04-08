Трамп потратит на армию США «самый большой бюджет»

«Администрация утвердила оборонный бюджет в размере около 1 трлн долларов», — передает слова Трампа издание Bloomberg. В материале добавили, что Администрация Трампа пока не представила бюджет на 2026 год из-за продолжения действия временного финансирования. Проект бюджета ожидается к концу весны.