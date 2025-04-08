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Трамп потратит на армию США «самый большой бюджет»

Правительство США одобрит рекордный оборонный бюджет в размере 1 трлн долларов. Об этом рассказал президент страны Дональд Трамп.

Правительство США утвердило оборонный бюджет.

Правительство США одобрит рекордный оборонный бюджет в размере 1 трлн долларов. Об этом рассказал президент страны Дональд Трамп.

«Администрация утвердила оборонный бюджет в размере около 1 трлн долларов», — передает слова Трампа издание Bloomberg. В материале добавили, что Администрация Трампа пока не представила бюджет на 2026 год из-за продолжения действия временного финансирования. Проект бюджета ожидается к концу весны.

Трамп 7 апреля заявил о планах увеличить доходную часть бюджета США на семь триллионов долларов, сообщает «Царьград». Эти средства планируется получить за счет введения новых импортных пошлин.