Самый богатый человек мира попросил Трампа пересмотреть тарифную политику

Глава Tesla и Space X был 12 ноября 2024 года назначен на должность главы департамента государственной эффективности США (DOGE). Однако в начале апреля стало известно, что он планирует в ближайшее время уйти с текущей должности в Белом доме и перейти в вспомогательную роль. Это решение было принято на фоне разочарования в его непредсказуемости среди некоторых представителей администрации и международных союзников, а также из-за снижения стоимости акций Tesla, вызванного его политической деятельностью.