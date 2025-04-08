Фанаты Apple скупают айфоны перед взвинчиванием цен

«Сотрудники из разных филиалов Apple по всей стране сообщили, что магазины были заполнены покупателями в выходные, и покупатели выразили обеспокоенность тем, что цены резко вырастут после введения пошлин», — говорится в статье. Как сказал один из работников магазина, почти каждый покупатель спрашивал, вырастут ли цены в ближайшее время.