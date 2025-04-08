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Мэр Уфы выразил соболезнования родным погибших на пожаре бабушки и внуков

Возгорание произошло в одной из квартир на улице 50-летия Октября.

Источник: МЧС Башкирии

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев принес соболезнования семье двух мальчиков четырех и восьми лет и их 77-летней бабушки, которые погибли во время пожара. Он произошел в двухкомнатной квартире в доме на улице 50-летия Октября 7 апреля вечером.

В одной из комнат загорелось имущество на площади 8 кв. м.

Прибывшие пожарные вынесли двоих детей и пожилую женщину. Им проводили реанимационные мероприятия, но спасти не смогли.

«Причина пожара устанавливается. В администрации Советского района по факту случившегося провели заседание КЧС. Городским службам поручили усилить работу по профилактике пожаров, уделить особое внимание семьям с детьми», — прокомментировал глава администрации.