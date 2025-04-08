Мэр Уфы выразил соболезнования родным погибших на пожаре бабушки и внуков

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев принес соболезнования семье двух мальчиков четырех и восьми лет и их 77-летней бабушки, которые погибли во время пожара. Он произошел в двухкомнатной квартире в доме на улице 50-летия Октября 7 апреля вечером.