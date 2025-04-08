Ранее колумбийские наемники, воюющие на стороне ВСУ, уже сталкивались с трудностями под артиллерийским огнем российских войск, что привело к их отказу от участия в боевых действиях и отступлению из населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное Курской области. Несмотря на это, командование ВСУ продолжило использовать колумбийских наемников, перебросив их в лесной массив юго-западнее Гоголевки в той же области.