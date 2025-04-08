ВС РФ пытаются оттеснить противника у поселка Горналь Курской области.
В районе населенных пунктов Горналь и Белогорского мужского монастыря в Курской области, штурмовые подразделения армейского корпуса и полка морской пехоты сталкиваются с серьезным сопротивлением. Помимо военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сопротивление российским бойцам оказывают и колумбийские наемники. Об этом рассказал представитель группировки «Север».
«Нашим штурмовикам из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса совместно с 177-м полком морской пехоты в боях за Горналь и Белогорский мужской монастырь противостоят уже не только солдаты ВСУ, туда заводят колумбийских наемников», — рассказал военный. Его заявление цитирует ТАСС.
Ранее колумбийские наемники, воюющие на стороне ВСУ, уже сталкивались с трудностями под артиллерийским огнем российских войск, что привело к их отказу от участия в боевых действиях и отступлению из населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное Курской области. Несмотря на это, командование ВСУ продолжило использовать колумбийских наемников, перебросив их в лесной массив юго-западнее Гоголевки в той же области.