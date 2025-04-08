Жители села Гуево в Курской области поделились информацией о том, как украинские военные вели себя во время своего пребывания в населённом пункте, пишет RT.
По словам местных жителей, украинские военные забирали из домов всё, что могли найти: одежду, технику, мебель и даже кухонную утварь. Они также рассказали, что когда украинские военные пришли в село, мирным жителям было разрешено выходить из домов только на несколько часов в день, чтобы набрать воды.
Во дворах, которые были оставлены жителями, украинские военные оборудовали укрытия и разместили миномёты. В одном из домов поселились наёмники из Грузии.
После освобождения Гуево мирные жители были эвакуированы военными 177-й бригады морской пехоты.
Ранее сообщалось, что продолжаются бои за хутор Олешню и зачистка окрестностей Гуево в Курской области.