Житель Гуево: отступая из села, ВСУ забирали из домов даже кастрюли

По словам местных жителей, украинские военные забирали из домов всё, что могли найти: одежду, технику, мебель и даже кухонную утварь. Они также рассказали, что когда украинские военные пришли в село, мирным жителям было разрешено выходить из домов только на несколько часов в день, чтобы набрать воды.