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Житель Гуево: отступая из села, ВСУ забирали из домов даже кастрюли

ВСУ забирали из домов в населённом пункте в Курской области буквально все вещи, рассказали местные жители.
Источник: Аргументы и факты

Жители села Гуево в Курской области поделились информацией о том, как украинские военные вели себя во время своего пребывания в населённом пункте, пишет RT.

По словам местных жителей, украинские военные забирали из домов всё, что могли найти: одежду, технику, мебель и даже кухонную утварь. Они также рассказали, что когда украинские военные пришли в село, мирным жителям было разрешено выходить из домов только на несколько часов в день, чтобы набрать воды.

Во дворах, которые были оставлены жителями, украинские военные оборудовали укрытия и разместили миномёты. В одном из домов поселились наёмники из Грузии.

После освобождения Гуево мирные жители были эвакуированы военными 177-й бригады морской пехоты.

Ранее сообщалось, что продолжаются бои за хутор Олешню и зачистка окрестностей Гуево в Курской области.