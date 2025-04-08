Франция запаниковала из-за российских ракет

«Европа оказалась как никогда уязвимой, оказавшись перед большой угрозой, к которой она не готова. Сейчас на вооружении у европейских стран имеется менее 50 зенитных батарей дальнего радиуса действия. Речь идет о комплексах С-300, SAMP/T и Patriot. Из них только у половины есть потенциал против российских ракет малой дальности», — указывается в материале Meta Defence.