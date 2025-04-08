Франция запаниковала из-за российских ракет

Только у половины ЗРК есть возможность перехватывать российские ракеты, пишет издание.
Во Франции выразили обеспокоенность по поводу уязвимости европейской системы противовоздушной обороны перед российскими ракетами. По данным местного издания Meta Defence, из 50 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), которые сейчас есть у Европы, только половина может противостоять российскому ракетному арсеналу.
«Европа оказалась как никогда уязвимой, оказавшись перед большой угрозой, к которой она не готова. Сейчас на вооружении у европейских стран имеется менее 50 зенитных батарей дальнего радиуса действия. Речь идет о комплексах С-300, SAMP/T и Patriot. Из них только у половины есть потенциал против российских ракет малой дальности», — указывается в материале Meta Defence.
После начала конфликта на Украине Россия значительно опередила Европу в производстве вооружений. Это, в свою очередь, создало стратегическую угрозу для НАТО. Согласно британскому аналитическому центру, Европа за три года не смогла увеличить выпуск боеприпасов и пополнить запасы высокоточного оружия. Издание Welt подчеркивало, что без срочных реформ раздробленность европейской военной промышленности продолжит делать страны НАТО уязвимыми к сбоям в цепочках поставок и задержкам в производстве.