На трассе в обход Тольятти 45-летний мужчина сбил лося и попал в больницу

На трассе в обход Тольятти вечером 7 апреля сбили лося. ДТП произошло на 43 километре дороги в Шигонском районе около 22.05, уточнили в ГУ МВД России по Самарской области. 45-летний мужчина за рулем Volkswagen Caravelle не выбрал безопасную скорость и наехал на лося.