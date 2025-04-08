На трассе в обход Тольятти 45-летний мужчина сбил лося и попал в больницу

На трассе в обход Тольятти вечером 7 апреля сбили лося. ДТП произошло на 43 километре дороги в Шигонском районе около 22.05, уточнили в ГУ МВД России по Самарской области. 45-летний мужчина за рулем Volkswagen Caravelle не выбрал безопасную скорость и наехал на лося.
— Водитель госпитализирован с места ДТП, — прокомментировали в региональном МВД.
Сотрудники полиции оградили место аварии и обеспечили проезд для других машин. Они разбираются в обстоятельствах этого происшествия. Животное в результате ДТП погибло, его передали в соответствующие органы.