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На трассе в обход Тольятти 45-летний мужчина сбил лося и попал в больницу

В Шигонском районе иномарка сбила лося.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

На трассе в обход Тольятти вечером 7 апреля сбили лося. ДТП произошло на 43 километре дороги в Шигонском районе около 22.05, уточнили в ГУ МВД России по Самарской области. 45-летний мужчина за рулем Volkswagen Caravelle не выбрал безопасную скорость и наехал на лося.

— Водитель госпитализирован с места ДТП, — прокомментировали в региональном МВД.

Сотрудники полиции оградили место аварии и обеспечили проезд для других машин. Они разбираются в обстоятельствах этого происшествия. Животное в результате ДТП погибло, его передали в соответствующие органы.