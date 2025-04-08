Украинские дроны ночью атаковали два российских региона

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки на село Борки Валуйского округа был ранен 16-летний подросток. Он получил травмы от сброшенного беспилотником взрывного устройства и был доставлен в Валуйскую ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой, раной головы и осколочными ранениями рук и ног. Вся необходимая помощь оказана. Информации о последствиях атаки в Курской области пока нет.