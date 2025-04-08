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Украинские дроны ночью атаковали два российских региона

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны РФ сбили 23 украинских беспилотника, которые пытались атаковать территории Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ.

Российские ситемы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Белгородской и Курской областях.

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны РФ сбили 23 украинских беспилотника, которые пытались атаковать территории Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ.

«За прошедшую ночь силы ПВО успешно отражали атаку, уничтожив все 23 украинских БПЛА, направленные на объекты в Белгородской и Курской областях», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки на село Борки Валуйского округа был ранен 16-летний подросток. Он получил травмы от сброшенного беспилотником взрывного устройства и был доставлен в Валуйскую ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой, раной головы и осколочными ранениями рук и ног. Вся необходимая помощь оказана. Информации о последствиях атаки в Курской области пока нет.