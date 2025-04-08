32-летний вахтовик из Омска пытался напасть на девочку-подростка в Сургуте

Пьяный вахтовик из Омска попал на камеры видеонаблюдения в момент, когда преследовал несовершеннолетнюю девочку, приняв ее за свою знакомую Милану. На записи видно, как мужчина идет за девочкой-подростком, окликая ее по имени. Видео происшествия распространилось в социальных сетях.