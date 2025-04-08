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32-летний вахтовик из Омска пытался напасть на девочку-подростка в Сургуте

Сейчас мужчина задержан полицейскими в Сургуте.

Источник: Комсомольская правда

Пьяный вахтовик из Омска попал на камеры видеонаблюдения в момент, когда преследовал несовершеннолетнюю девочку, приняв ее за свою знакомую Милану. На записи видно, как мужчина идет за девочкой-подростком, окликая ее по имени. Видео происшествия распространилось в социальных сетях.

Девочка, не реагируя, пытается уйти. Мужчина продолжает преследование. В конце видео слышны крики мужчины и испуганный крик девушки. Инцидент произошел на улице Ивана Кайдалова. По информации очевидцев, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и угрожал девочке расправой, крикнув: «Я тебя убью!».

«Он пьяный, не помнит как оказался в этом районе», — комментирует ситуацию представитель правоохранительных органов местному телеграм-каналу.

В настоящее время правоохранительные органы Сургута выясняют все обстоятельства произошедшего. Личность вахтовика установлена, он задержан. Мужчина привлечен к административной ответственности за хулиганство.

Ранее мы писали, что двенадцатилетняя омичка сломала позвоночник на уроке физкультуры.