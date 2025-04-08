Сельчанин хранил дома полкило взрывчатки в память об умершем родственнике

По данным сотрудников полиции, мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Как объяснил он сам, изъятые сыпучие вещества остались у него после смерти близкого родственника. О том, что для их хранения нужны соответствующие разрешительные документы, сельчанин знал, но решил нарушить закон и оставить порох для собственных нужд.