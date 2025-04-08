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Сельчанин хранил дома полкило взрывчатки в память об умершем родственнике

В Приволжском районе будут судить местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте взрывчатых веществ. Он получил в наследство и незаконно хранил около 500 граммов дымного и бездымного пороха, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Приволжского района поступило сообщение о причастности 66-летнего местного жителя к незаконному хранению взрывчатых веществ.

Правоохранители провели осмотр у него дома и нашли в кладовке две банки с порохом общей массой около 500 граммов.

По данным сотрудников полиции, мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Как объяснил он сам, изъятые сыпучие вещества остались у него после смерти близкого родственника. О том, что для их хранения нужны соответствующие разрешительные документы, сельчанин знал, но решил нарушить закон и оставить порох для собственных нужд.

На него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ». Сейчас оно направлено в суд.