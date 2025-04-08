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МО: силы ПВО уничтожили 23 дрона ВСУ над регионами России ночью 8 апреля

ВС РФ уничтожили 19 дронов ВСУ над Курской областью ночью 8 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали над российскими регионами 23 украинских беспилотника ночью 8 апреля. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Так, добавляют в Минобороны, 19 дронов Вооруженных сил Украины были уничтожены над территорией Курской области и четыре — над Белгородской.

Сутками ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

А ночью 6 апреля российские военные нейтрализовали 11 беспилотников, которыми украинская армия пыталась атаковать три региона России.

В тот же день Вооруженные силы России поразили комплекс цехов в Киеве, где производились двигатели для дронов и системы управления безэкипажными катерами.