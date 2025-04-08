В Башкирии мошенники обманом получили доступ к госуслугам 16-летней школьницы

В Нефтекамске от действий мошенников пострадала 16-летняя школьница. Аферисты обманом выудили у подростка личные данные.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, мошенник, представившись заместителем директора учебного заведения, связался с девушкой через мессенджер. Под предлогом необходимости получения доступа к электронному журналу, аферист выманил у девушки коды подтверждения, пришедшие на ее телефон.
— Только после передачи конфиденциальной информации школьница поняла, что предоставила преступнику доступ к своему личному кабинету на портале Госуслуг, — добавили в МВД.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту, устанавливая все обстоятельства произошедшего и личность мошенника.
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