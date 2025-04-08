На 9-й Просеке в Самаре произошел пожар в сауне

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. На его месте работали более 30 пожарных-спасателей при поддержке 11 единиц техники. На борьбу с огнем ушло почти полтора часа, его потушили в 21.10. Что привело к пожару, предстоит выяснить.