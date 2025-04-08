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На 9-й Просеке в Самаре произошел пожар в сауне

В Самаре больше 30 пожарных тушили огонь в сауне.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре загорелась сауна вечером 7 апреля. Сигнал о пожаре поступил в 19.46, рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области. Горела сауна в Кировском районе Самары, на 5-й линии 9-й Просеки.

— В техническом помещении горел утеплитель, — прокомментировали в региональном МЧС.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. На его месте работали более 30 пожарных-спасателей при поддержке 11 единиц техники. На борьбу с огнем ушло почти полтора часа, его потушили в 21.10. Что привело к пожару, предстоит выяснить.