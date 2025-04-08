В начале февраля военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военные значительно продвинулись в городе Часов Яр, взяв под контроль большую часть его территории, включая ключевые объекты. Он также отметил, что ВСУ продолжают укреплять свои позиции в регионе, стремясь не допустить потери высот и продвижения российских сил к славянско-краматорской агломерации. По его словам, украинские военные намерены удерживать город максимально долго, поскольку его потеря будет серьезной как с военной, так и с репутационной точки зрения. Марочко также отметил, что после освобождения Часова Яра российские силы смогут быстро продвигаться, так как не будет значительных препятствий на пути. Он подчеркнул, что противник делает все возможное, чтобы предотвратить продвижение российских подразделений в направлении соседних населенных пунктов, передает «Царьград».