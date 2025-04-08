Два штурмовика сдались в плен ВС РФ из-за неспособности сопротивляться.
В ходе военных действий в районе Часового Яра (ДНР) военнослужащие 3-го армейского корпуса ВС РФ взяли в плен двух украинских боевиков из 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил представитель российских силовых структур.
Пленные украинские штурмовики в беседе с РИА Новости признали свое поражение и неспособность оказывать сопротивление. Один из них поделился: «Мы сидели на левом фланге, держали позицию, а ваши подошли, ну мы и потеряли ее».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧем для России и Украины важен Часов Яр, в котором активно продвигаются ВС РФ. Карта.
Кроме этого инцидента, подразделения ВС РФ группировки войск «Юг» активно действовали в различных районах ДНР, нанося значительные потери украинским формированиям. В частности, в районе Часового Яра противник потерял около трехсот человек убитыми.
В начале февраля военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военные значительно продвинулись в городе Часов Яр, взяв под контроль большую часть его территории, включая ключевые объекты. Он также отметил, что ВСУ продолжают укреплять свои позиции в регионе, стремясь не допустить потери высот и продвижения российских сил к славянско-краматорской агломерации. По его словам, украинские военные намерены удерживать город максимально долго, поскольку его потеря будет серьезной как с военной, так и с репутационной точки зрения. Марочко также отметил, что после освобождения Часова Яра российские силы смогут быстро продвигаться, так как не будет значительных препятствий на пути. Он подчеркнул, что противник делает все возможное, чтобы предотвратить продвижение российских подразделений в направлении соседних населенных пунктов, передает «Царьград».