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50-летний охранник компрессорной станции потерял сознание и умер под Пермью

Он успел инициировать вызов скорой помощи.

Источник: Аргументы и факты

Охранник компрессорной станции под Пермью потерял сознание и умер на рабочем месте в возрасте 50-ти лет, сообщает госинспекция труда региона.

Происшествие случилось в помещении охраны на контрольно-пропускном пункте компрессорной станции в деревне Броды. 7 апреля около 7:37 часов утра один из охранников почувствовал ухудшение самочувствия и инициировал вызов скорой помощи. После этого 50-летний мужчина потерял сознание, а бригада медработников, которая прибыла на место, констатировала его смерть.

Работодатель мужчины сообщил о происшествии в государственную инспекцию труда региона, после чего ведомство начало собирать комиссию для расследования несчастного случая. Сотрудники ведомства намерены установить обстоятельства и причины смерти охранника, а также проанализировать документы, связанные с его трудовой деятельностью.

«Также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — заключила замруководителя ведомства Ирина Зройчикова.