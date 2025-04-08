50-летний охранник компрессорной станции потерял сознание и умер под Пермью

Происшествие случилось в помещении охраны на контрольно-пропускном пункте компрессорной станции в деревне Броды. 7 апреля около 7:37 часов утра один из охранников почувствовал ухудшение самочувствия и инициировал вызов скорой помощи. После этого 50-летний мужчина потерял сознание, а бригада медработников, которая прибыла на место, констатировала его смерть.