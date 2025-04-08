Мать оставила шестимесячную дочь в сугробе в поселке в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 8 апр — РИА Новости. Мать оставила свою 6-месячную дочь в сугробе в поселке Горный Хабаровского края, сообщает прокуратура региона.
«Прокуратура Солнечного района организовала проверку на основании размещенной в сети интернет информации об оставлении матерью 6-месячной девочки в сугробе на территории поселка Горный. В настоящее время ребенок находится в специализированной организации для детей, ее жизни ничего не угрожает», — сообщает надзорное ведомство.
По данным региональной прокуратуры, на иждивении женщины также находится ее малолетний сын. Решается вопрос об изъятии мальчика из семьи и передаче в социальное учреждение.
За ненадлежащее исполнение обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних мать детей привлечена к административной ответственности.
Прокуратура даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, условиям воспитания и проживания детей в семье.
По данным синоптиков, в поселке днем во вторник порядка 9 градусов тепла, переменная облачность, легкий восточный ветер.