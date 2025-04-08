Мать оставила шестимесячную дочь в сугробе в поселке в Хабаровском крае

«Прокуратура Солнечного района организовала проверку на основании размещенной в сети интернет информации об оставлении матерью 6-месячной девочки в сугробе на территории поселка Горный. В настоящее время ребенок находится в специализированной организации для детей, ее жизни ничего не угрожает», — сообщает надзорное ведомство.