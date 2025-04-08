Два грузовика столкнулись в Амурской области, водители погибли. Фото

После столкновения один из грузовиков загорелся (архивное фото).
В Амурской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. По информации Госавтоинспекции региона, инцидент случился сегодня на автодороге «Благовещенск-Свободный» в Свободненском районе. В результате столкновения одно из транспортных средств загорелось, а оба водителя скончались от полученных травм.
«В первой половине дня на автодороге “Благовещенск-Свободный” произошло столкновение двух грузовых автомобилей, в результате чего одно из транспортных средств загорелось. Предварительно оба водителя от полученных травм скончались», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции региона.
На месте аварии продолжают работать сотрудники ведомства и следственно-оперативная группа МО МВД России «Свободненский». Они занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего, чтобы выяснить причины трагедии и оказать помощь в организации дальнейших следственных действий.
На трассе в Свободненском районе произошло жесткое ДТП с большегрузамиФото: WA SVB ДПС Контроль.