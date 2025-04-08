Два грузовика столкнулись в Амурской области, водители погибли. Фото

В Амурской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. По информации Госавтоинспекции региона, инцидент случился сегодня на автодороге Благовещенск-Свободный в Свободненском районе. В результате столкновения одно из транспортных средств загорелось, а оба водителя скончались от полученных травм.