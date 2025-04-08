В Прикамье очередной любитель пьяной езды лишился машины

Мужчина признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Вечером в августе прошлого года водитель «Лады Гранты» был остановлен сотрудниками ДПС на 61-м километре автодороги Пермь — Березники. Полицейские попросили мужчину предъявить документы для проверки, в ответ тот заблокировал все двери своей машины и никак не реагировал на неоднократные требования инспектора ДПС выйти и предъявить необходимые документы.
Правоохранители извлекли водителя из салона «Лады» и посадили в патрульную машину.
По внешним признакам сотрудники полиции установили, что водитель нетрезв. При этом от прохождения медицинского освидетельствования фигурант отказался.
Нарушителя отстранили от управления транспортным средством, а «Ладу» доставили на спецстоянку.
Дальнейшая проверка выявила, что мужчина уже подвергался административному наказанию за пьяную езду. Тогда суд назначил добрянцу штраф и лишил его права управления транспортными средствами на 1 год 7 месяцев. Тем не менее он снова сел за руль нетрезвым.
На этот раз суд приговорил виновного к 350 часам обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев. «Лада Гранта» конфискована и достанется государству.