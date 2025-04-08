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В Прикамье очередной любитель пьяной езды лишился машины

В Добрянке предстал перед судом местный житель.

Источник: Freepik

Мужчина признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Вечером в августе прошлого года водитель «Лады Гранты» был остановлен сотрудниками ДПС на 61-м километре автодороги Пермь — Березники. Полицейские попросили мужчину предъявить документы для проверки, в ответ тот заблокировал все двери своей машины и никак не реагировал на неоднократные требования инспектора ДПС выйти и предъявить необходимые документы.

Правоохранители извлекли водителя из салона «Лады» и посадили в патрульную машину.

По внешним признакам сотрудники полиции установили, что водитель нетрезв. При этом от прохождения медицинского освидетельствования фигурант отказался.

Нарушителя отстранили от управления транспортным средством, а «Ладу» доставили на спецстоянку.

Дальнейшая проверка выявила, что мужчина уже подвергался административному наказанию за пьяную езду. Тогда суд назначил добрянцу штраф и лишил его права управления транспортными средствами на 1 год 7 месяцев. Тем не менее он снова сел за руль нетрезвым.

На этот раз суд приговорил виновного к 350 часам обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев. «Лада Гранта» конфискована и достанется государству.