В Прикамье очередной любитель пьяной езды лишился машины

Дальнейшая проверка выявила, что мужчина уже подвергался административному наказанию за пьяную езду. Тогда суд назначил добрянцу штраф и лишил его права управления транспортными средствами на 1 год 7 месяцев. Тем не менее он снова сел за руль нетрезвым.