Самосвал с камнями устроил массовое ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сегодня утром самосвал Volvo, груженный камнями, протаранил пять автомобилей на улице Академика Ландау, 51. Об этом сообщает отделение пропаганды городской ГАИ.
По словам свидетелей, грузовик врезался в припаркованные четыре грузовика и легковой автомобиль. Последнюю машину буквально сплющило. К счастью, в автомобиле никого не оказалось в момент ДТП.
В городской ГАИ уточнили, что в результате аварии никто не пострадал. Предполагается, что водитель самосвала уснул за рулем, что и привело к аварии.