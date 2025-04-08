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Самосвал с камнями устроил массовое ДТП в Екатеринбурге

В екатеринбургском районе Академический самосвал протаранил пять машин.

Источник: Отделение пропаганды ГАИ по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сегодня утром самосвал Volvo, груженный камнями, протаранил пять автомобилей на улице Академика Ландау, 51. Об этом сообщает отделение пропаганды городской ГАИ.

По словам свидетелей, грузовик врезался в припаркованные четыре грузовика и легковой автомобиль. Последнюю машину буквально сплющило. К счастью, в автомобиле никого не оказалось в момент ДТП.

В городской ГАИ уточнили, что в результате аварии никто не пострадал. Предполагается, что водитель самосвала уснул за рулем, что и привело к аварии.