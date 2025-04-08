Двое мужчин получили ожоги в полыхающей квартире на Васильевском острове

Минувшая ночь выдалась неспокойной для жильцов дома № 26 на Детской улице на Васильевском острове. Им пришлось проснуться далеко не от будильника, а от криков, которые внезапно раздались почти в четыре часа утра. Оказалось, что причиной для паники стал пожар за стенкой. На место срочно вызвали спасателей. О подробностях происшествия сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.