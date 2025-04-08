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Двое мужчин получили ожоги в полыхающей квартире на Васильевском острове

В центре Северной столицы произошло ЧП.

Источник: Комсомольская правда

Минувшая ночь выдалась неспокойной для жильцов дома № 26 на Детской улице на Васильевском острове. Им пришлось проснуться далеко не от будильника, а от криков, которые внезапно раздались почти в четыре часа утра. Оказалось, что причиной для паники стал пожар за стенкой. На место срочно вызвали спасателей. О подробностях происшествия сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

— Возгорание случилось в трехкомнатной квартире. Огонь охватил комнату и коридор общей площадью 20 квадратных метров, — уточнили в ведомстве.

Из опасной зоны оперативно эвакуировали 15 жильцов. Однако без пострадавших не обошлось — двое мужчин получили ожоги, их увезли в больницу.

Пожар удалось потушить в 04:38. Его ликвидацией занимались 17 спасателей при помощи четырех спецмашин. Что стало причиной возникновения огня, пока неизвестно.