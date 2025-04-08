Под Ростовом перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

Под Ростовом перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло ранним утром 8 апреля на 4 км Северного обхода Ростова-на-Дону в Аксайском районе.
По предварительной информации ведомства, автобус следовал по маршруту Москва — Геническ Херсонская область. Во время движения водитель потерял управление и транспорт перевернулся. В момент аварии в автобусе находились 23 пассажира. От сильного удара один человек госпитализирован с травмами, еще двоим оказали разовую медицинскую помощь.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и скорая помощь. Полицейские проводят осмотр места ДТП и опрашивают свидетелей для установления всех обстоятельств случившегося.