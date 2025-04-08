Под Ростовом перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

По предварительной информации ведомства, автобус следовал по маршруту Москва — Геническ Херсонская область. Во время движения водитель потерял управление и транспорт перевернулся. В момент аварии в автобусе находились 23 пассажира. От сильного удара один человек госпитализирован с травмами, еще двоим оказали разовую медицинскую помощь.