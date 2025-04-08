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Под Ростовом перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

Автобус Москва-Геническ перевернулся под Ростовом, есть пострадавшие.
Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло ранним утром 8 апреля на 4 км Северного обхода Ростова-на-Дону в Аксайском районе.

По предварительной информации ведомства, автобус следовал по маршруту Москва — Геническ Херсонская область. Во время движения водитель потерял управление и транспорт перевернулся. В момент аварии в автобусе находились 23 пассажира. От сильного удара один человек госпитализирован с травмами, еще двоим оказали разовую медицинскую помощь.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и скорая помощь. Полицейские проводят осмотр места ДТП и опрашивают свидетелей для установления всех обстоятельств случившегося.