В Приморье нашли тело одного из рыбаков, провалившихся под лед

«Сегодня днем спасатели МЧС России обнаружили тело одного из двух мужчин, которые, по предварительной информации, провалились под лед на реке Уссури в районе посёлка Горные Ключи 28 марта. Тело погибшего было обнаружено примерно в 150 метрах от места провала ниже по течению и было передано сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.