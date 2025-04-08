В Приморье нашли тело одного из рыбаков, провалившихся под лед

ВЛАДИВОСТОК, 8 апр — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело одного из двух рыбаков, провалившихся под лед на реке Уссури в Приморье, поиски второго мужчины продолжаются, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Ранее региональный главк МЧС сообщал о том, что в Кировском районе Приморья ведутся поиски двух мужчин, провалившихся 28 марта под лед на реке Уссури. Сообщалось, что место провала находится примерно в 30 метрах от берега.
«Сегодня днем спасатели МЧС России обнаружили тело одного из двух мужчин, которые, по предварительной информации, провалились под лед на реке Уссури в районе посёлка Горные Ключи 28 марта. Тело погибшего было обнаружено примерно в 150 метрах от места провала ниже по течению и было передано сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поиски второго мужчины продолжаются.
Спасатели предупреждают, что в настоящее время большая часть акватории Приморья освободилась ото льда, остаточный ледостав сохраняется только на водных объектах в северных районах региона. При этом идет активный процесс разрушения ледовых полей, поэтому выход на лед категорически запрещен и смертельно опасен.