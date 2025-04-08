Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. По версии следствия, 27 сентября 2024 года в дневное время на автодороге в посёлке Большое Пикино на Бору водитель большегрузного автомобиля совершил наезд на 9-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Однако вместо того чтобы остановиться и оказать помощь, фигурант скрылся с места происшествия. Ребёнок был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. Следователем СК была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая вину обвиняемого. В рамках расследования проведены необходимые экспертизы, допросы свидетелей, анализ видеозаписей и иных материалов. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае признания вины обвиняемому может грозить лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права управления транспортными средствами. Ранее сообщалось, что психиатра в Дивееве будут судить за взятку и подлог.