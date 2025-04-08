Из-за нарушений саннорм в Башкирии приостановили работу кафе

В селе Красная Горка приостановили работу кафе «Мечты сбываются». Как сообщает региональный Роспотребнадзор, общепит прекратил обслуживание посетителей на 90 дней.
Проверка заведения показала, что в кафе не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы и правила. Так, например, продукты хранились с нарушениями и не маркировались, а в кафе работал персонал без санразрешения. Также в кафе нарушалась и «поточность» технологического процесса.
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