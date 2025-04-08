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Спасатели и пожарные МЧС помогли пострадавшим в ДТП под Хабаровском

На месте нашли четверых человек.

Источник: Комсомольская правда

8 апреля ранним утром в районе поселка Горького на улице Жуковского произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника. Благодаря слаженным действиям экстренных служб, всем пострадавшим была оказана своевременная помощь. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Вызов о перевернувшемся внедорожнике поступил в шесть часов утра. На место выехали отделение третьей пожарно-спасательной части и дежурная смена поисково-спасательного отряда из села Ракитное.

На месте обнаружены двое мужчин, женщина и семилетний ребенок.

Все пострадавшие самостоятельно выбрались из автомобиля. Спасатели предотвратили возгорание, смыли топливо, а также оказали первую помощь пострадавшим и напоили их водой. Женщину с ребенком посадили в теплую машину.

Пострадавшие переданы бригадам скорой помощи. Их госпитализировали.