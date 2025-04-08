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На донской трассе перевернулся автобус с 23 пассажирами, есть пострадавшие

Об этом сообщает областное управление Госаавтоинспекции.

Источник: ГИБДД РО

На донской трассе перевернулся автобус с 23 пассажирами, есть пострадавшие. Об этом сообщает областное управление Госавтоинспекции.

Авария произошла 8 апреля на рассвете — в 5.15. ДТП зарегистрировано на территории Аксайского района (на 4 км Северного обхода Ростова).

49-летний водитель вёл автобус из Москвы в Геническ и далее в Херсонскую область. На мокрой трассе он, по предварительным данным, не справился с управлением. Автобус перевернулся. Пострадали трое пассажиров, им оказана медицинская помощь.