На донской трассе перевернулся автобус с 23 пассажирами, есть пострадавшие. Об этом сообщает областное управление Госавтоинспекции.
Авария произошла 8 апреля на рассвете — в 5.15. ДТП зарегистрировано на территории Аксайского района (на 4 км Северного обхода Ростова).
49-летний водитель вёл автобус из Москвы в Геническ и далее в Херсонскую область. На мокрой трассе он, по предварительным данным, не справился с управлением. Автобус перевернулся. Пострадали трое пассажиров, им оказана медицинская помощь.