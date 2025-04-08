В Башкирии живет более четырех миллионов человек

Свежие статистические данные о численности населения Башкирии были опубликованы республиканскими статистиками. Согласно официальным сведениям, по состоянию на 1 января 2025 года в регионе проживает 4 042 377 человек. Примечательно, что распределение между городскими и сельскими жителями практически равное: 2 022 155 человек зарегистрированы в городах, тогда как 2 020 222 выбрали для проживания сельскую местность.