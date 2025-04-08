В Башкирии живет более четырех миллионов человек

Свежие статистические данные о численности населения Башкирии были опубликованы республиканскими статистиками. Согласно официальным сведениям, по состоянию на 1 января 2025 года в регионе проживает 4 042 377 человек. Примечательно, что распределение между городскими и сельскими жителями практически равное: 2 022 155 человек зарегистрированы в городах, тогда как 2 020 222 выбрали для проживания сельскую местность.
Уфа продолжает оставаться безусловным лидером по количеству жителей — в столице республики прописано 1 190 254 человека, что составляет более 29% всего населения Башкирии. Второе место занимает Стерлитамак с показателем 280 487 жителей. Замыкают пятерку крупнейших городов Салават (144 970 жителей), Нефтекамск (144 405) и Октябрьский (116 510). Наименьшее количество горожан зафиксировано в Агидели — всего 13 548 человек.
Среди муниципальных районов лидерство по численности населения удерживают Туймазинский (129 299 жителей) и Уфимский (119 619) районы. Противоположная ситуация наблюдается в Ермекеевском и Зилаирском районах, где проживает наименьшее количество людей — 13 952 и 13 998 человек соответственно. Эти данные подтверждают сохраняющуюся тенденцию концентрации населения в крупных городах и прилегающих к ним районах.
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