В Екатеринбурге из-за ДТП трамвай сошел с рельсов: есть пострадавшие

Вечером в 18:41 на перекрестке Викулова — Крауля во второй вагон трамвая № 19, направлявшегося сторону Волгоградской, врезался легковой автомобиль. Из-за столкновения вагон сошел с рельсов. Как сообщал телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», трамвайное движение маршрутов №№ 3, 18, 19, 21 было заблокировано в обе стороны.
Есть пострадавшие. На месте работает скорая помощь.
«Судя по следам от шин на асфальте, он вылетел на красный с Крауля, протаранил зад второго вагона, и после удара начал его тащить под 90°», — комментировали ДТП читатели канала.
Спустя час после происшествия дознаватели закончили работу и к 21.00 часу вагон был установлен на рельсы. Пассажиры, ехавшие в трамвае не пострадали. Водителю легковушки потребовалась медицинская помощь. Задержка трамвайного движения составила более 2 часов.
О причинах столкновения ГИБДД не сообщает.