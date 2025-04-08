В Омске подросток на электросамокате сбил пешехода

Пострадавшая сторона имеет право на компенсацию всех расходов на лечение, а также на компенсацию морального вреда и ущерба имуществу. В случае повреждения имущества, пострадавший может рассчитывать на возмещение стоимости его ремонта или замены. Важно помнить, что если самокатом управлял несовершеннолетний, ответственность за его действия несут родители или законные представители, которые и будут обязаны возмещать ущерб пострадавшему.