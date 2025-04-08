В Омске подросток на электросамокате сбил пешехода

Накануне, 7 апреля, в Ленинском округе Омска 15-летний подросток сбил 50-летнего мужчину. Подросток управлял электросамокатом. Инцидент произошел на улице Стальского, дом 10. Пострадавший получил травмы и был госпитализирован. Полиция проводит проверку, устанавливая обстоятельства ДТП.
Также в ГИБДД «КП Омск» пояснили, что ДТП с электросамокатами, неважно пострадал человек или имущество, оформляется также, как и ДТП с автомобилем. Единственное отличие, что на самокаты не распространяется правило страховки ОСАГО. В протоколе следует указать все обстоятельства происшествия и личные данные всех участников. Показания свидетелей также необходимо зафиксировать в письменной форме.
Пострадавшая сторона имеет право на компенсацию всех расходов на лечение, а также на компенсацию морального вреда и ущерба имуществу. В случае повреждения имущества, пострадавший может рассчитывать на возмещение стоимости его ремонта или замены. Важно помнить, что если самокатом управлял несовершеннолетний, ответственность за его действия несут родители или законные представители, которые и будут обязаны возмещать ущерб пострадавшему.