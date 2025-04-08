Уголовное дело бывшей вице-мэра Тулуна передано в суд

Бывшая чиновница, напомним, оказалась на скамье подсудимых из-за злоупотребления полномочиями — ей вменяют незаконные схемы с премиями для сотрудников.
По версии следствия, с 2019 по 2023 год чиновница начисляла подчиненным в администрации «раздутые» премии за «особо важные задачи». Общая сумма таких выплат превысила 1,28 миллиона рублей. Но фишка была в другом: сотрудники возвращали часть денег обратно начальнице, а та пускала их на нужды муниципалитета. Получился такой бюджетный круговорот — только законом он не предусмотрен.
Уголовное дело уже передали в суд — теперь экс-вице-мэру предстоит ответить за «творческий подход» к распределению денег. Если обвинения подтвердятся, бывшей чиновнице грозит реальный срок.
В Следственном комитете подчеркивают: даже благие цели — вроде финансирования городских нужд — не оправдывают нарушений. А тулунская история, похоже, станет еще одним уроком для тех, кто считает, что законы пишутся не для них.