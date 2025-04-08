Уголовное дело бывшей вице-мэра Тулуна передано в суд

По версии следствия, с 2019 по 2023 год чиновница начисляла подчиненным в администрации «раздутые» премии за «особо важные задачи». Общая сумма таких выплат превысила 1,28 миллиона рублей. Но фишка была в другом: сотрудники возвращали часть денег обратно начальнице, а та пускала их на нужды муниципалитета. Получился такой бюджетный круговорот — только законом он не предусмотрен.