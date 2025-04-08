В Самаре пересмотрели приговор 15 осужденным, устроившим бунт в ИК

В Самаре в апелляционном порядке вновь рассмотрели дело заключенных, устроивших массовые беспорядки. Об этом сообщили в областном суде.
6 лет назад заключенные в ФКУ ИК-5 устроили массовые беспорядки, из-за ссоры завязалась потасовка. Осужденные свалили кучу матрасов и подожгли. Некоторые разбивали окна, срывали информационные стенды. Конфликт и пожар удалось ликвидировать в течение получаса. За участие в бунте к ответственности привлекли 15 человек.
Осужденных вновь представили перед судом и назначили новое наказание, в зависимости от личности каждого. В этом году судебная коллегия рассмотрела апелляционное представление и жалобы. Приговор суда оставили без изменений.