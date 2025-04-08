Мёртвую рыбу продолжает выносить на городской пляж Находки из озера Солёного

В реку Каменку, которая выносит мёртвую рыбу из озера в море, тоже сбрасывают сточные воды из ТЦ «Галерея». Очевидцы отмечали, что труба, через которую осуществляется сброс, была замаскирована листом шифера. Администрация «Галереи», в свою очередь, пояснила, что торговый центр подсоединён к городской канализации, но из-за поломки насоса пришлось на время прибегнуть к несанкционированному сбросу.