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Мёртвую рыбу продолжает выносить на городской пляж Находки из озера Солёного

Неравнодушные жители Находки продолжают самостоятельно убирать останки рыб, которую выносит из озера Солёного в море через реку Каменку, сообщает ИА DEITA.RU. Сегодня активисты провели работы по очистке прибрежной зоны на городском пляже в районе автовокзала.

Источник: ДЕЙТА

О трупах карасей и сазанов, которых прибило к берегу, в социальных сетях сообщалось ещё 24 марта. При этом 19 марта администрация отчиталась, что специалисты управления ГО и ЧС Находкинского городского округа очищают прибрежную полосу озера Солёного от останков погибшей рыбы, работы подходят к концу, собранные отходы будут вывезены на полигон твёрдых бытовых отходов при участии МКУ «Дорожно-эксплуатационный участок».

Горожане, тем временем, отчитывались в социальных сетях, что рыбьи туши с берега озера активисты убирали вчера, 7 апреля. Так как муниципалитет не давал никаких разъяснений, куда эти отходы волонтёры, работающие без участия коммунальных служб, должны девать дальше, собранную рыбу пришлось упаковать в мешки и оставить на берегу.

Сегодня активисты продолжают работу, которую, судя по пресс-релизу администрации Находкинского городского округа, муниципалитет уже выполнил три недели назад. Вмешательство в ситуацию с массовой гибелью рыбы в озере Солёном со стороны природоохранной прокуратуры пока закончилось привлечением к административной ответственности «Примтеплоэнерго»: предприятие допустило несанкционированный сброс в озеро производственных сточных вод. (По статье 7.6 КоАП РФ о самовольном занятии водного объекта ресурсоснабжающей организации грозит штраф до 100 тысяч рублей).

В реку Каменку, которая выносит мёртвую рыбу из озера в море, тоже сбрасывают сточные воды из ТЦ «Галерея». Очевидцы отмечали, что труба, через которую осуществляется сброс, была замаскирована листом шифера. Администрация «Галереи», в свою очередь, пояснила, что торговый центр подсоединён к городской канализации, но из-за поломки насоса пришлось на время прибегнуть к несанкционированному сбросу.