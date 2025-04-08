Сотни туристов, застрявших в Египте, прилетели в Башкирию

Ранее стало известно, что вылет по маршруту Шарм-эль-Шейх — Уфа изначально планировался на 6 апреля к 16:30, однако затем его перенесли на 20:50. В дальнейшем время отправления неоднократно менялось с интервалом в два часа, после чего пассажиров разместили в гостинице. На протяжении всего этого периода уфимцы не получали четкой информации о причинах задержки и точном времени вылета.