Сотни туристов, застрявших в Египте, прилетели в Башкирию

Уфимские туристы, задержавшиеся на отдыхе в Египте, наконец добрались до дома. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Уфы, самолет UJ739 авиакомпании Al Masria, вылетевший из Шарм-эль-Шейха, приземлился в столице Башкирии 8 апреля в 9:20 по местному времени.
Ранее стало известно, что вылет по маршруту Шарм-эль-Шейх — Уфа изначально планировался на 6 апреля к 16:30, однако затем его перенесли на 20:50. В дальнейшем время отправления неоднократно менялось с интервалом в два часа, после чего пассажиров разместили в гостинице. На протяжении всего этого периода уфимцы не получали четкой информации о причинах задержки и точном времени вылета.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, в Уфу уже прибыли 160 человек, а оставшиеся 40 пассажиров должны вернуться сегодня.
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