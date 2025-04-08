В Екатеринбурге завершено расследование по делу о жестоком убийстве у кафе

В Екатеринбурге завершено расследование резонансного дела о массовой драке у кафе на улице Сухоложской, где жестоко убили мужчину, ударив ножом в сердце. Материалы дела переданы с суд. Об этом сообщает СУ СК России по Свердловской области.
По данным следствия, в ночь на 20 апреля 2024 года обвиняемые, выйдя из кафе, встретили четверых незнакомых мужчин. Хулиганы устроили потасовку, начав избивать их не только руками и ногами, но и пластиковыми трубами. Обвиняемый достал нож и ударил им двух потерпевших. От ранения в грудь один мужчина скончался на месте, второй с ранением в области живота был доставлен в больницу, где ему спасли жизнь.
Сообщается, что в драке участвовало пять мужчин от 20 до 37 лет. Все они родились в странах Средней Азии. Нападавшим предъявлено обвинение по второй части статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершённое с применением насилия, группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия». А одному из них ещё и по пункту «и» второй части статьи 105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений» и третьей части статьи 30, пунктам «а», «и» второй части статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц, из хулиганских побуждений».
— По итогам расследования, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — подчеркнули в СКР региона.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, двоих преступников задержали в Екатеринбурге, ещё троих, пытавшихся сбежать из страны — в Челябинской области. В настоящее время они находятся под стражей.