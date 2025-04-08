В Екатеринбурге завершено расследование по делу о жестоком убийстве у кафе

Сообщается, что в драке участвовало пять мужчин от 20 до 37 лет. Все они родились в странах Средней Азии. Нападавшим предъявлено обвинение по второй части статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершённое с применением насилия, группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия». А одному из них ещё и по пункту «и» второй части статьи 105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений» и третьей части статьи 30, пунктам «а», «и» второй части статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц, из хулиганских побуждений».