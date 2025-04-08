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В Аксае дотла сгорел припаркованный автомобиль

Припаркованный Hyundai Accent сгорел ночью в Аксае.

Источник: Комсомольская правда

В Аксае ночью сгорел автомобиль Hyundai Accent. Об этом сообщили в пресс-службе МБУ АР «УПЧС».

По данным ведомства, происшествие случилось на улице Фрунзе, 115. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 7 апреля около 00:20. На место оперативно прибыли экстренные службы. К часу ночи огонь был полностью ликвидирован. Однако от автомобиля остался лишь обугленных каркас.

На месте работали шесть пожарных и одна спецмашина. Площадь возгорания составила семь квадратных метров. К счастью, в результате ЧП пострадавших нет. Причина пожара и размер ущерба выясняются.