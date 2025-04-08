В Аксае дотла сгорел припаркованный автомобиль

По данным ведомства, происшествие случилось на улице Фрунзе, 115. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 7 апреля около 00:20. На место оперативно прибыли экстренные службы. К часу ночи огонь был полностью ликвидирован. Однако от автомобиля остался лишь обугленных каркас.