В Иркутской области гендиректор нанес ущерб лесу на сумму более 34 миллионов

Генеральный директор коммерческой организации из Иркутской области незаконно переместил более четырех тысяч кубических метров пиломатериалов заграницу. Тем самым нанес ущерб лесу на сумму более 34 миллионов рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.