В Иркутской области гендиректор нанес ущерб лесу на сумму более 34 миллионов

Генеральный директор коммерческой организации из Иркутской области незаконно переместил более четырех тысяч кубических метров пиломатериалов заграницу. Тем самым нанес ущерб лесу на сумму более 34 миллионов рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
— Ранее мужчину осудили по статьям за контрабанду стратегически важных товаров, совершенную организованной группой, а также за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта и сбыт заведомого незаконно заготовленной древесины, отмывание денег или иного имущества, — рассказывают в агентстве.
Транспортная прокуратура добивается, чтобы осужденный вернул незаконно полученные деньги. Сейчас исковое заявление направлено в Кировский районный суд. Предполагается, что все 34 миллиона пойдут в пользу государства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет рейсом Иркутск — Ленск вынужденно вернулся в аэропорт вылета.