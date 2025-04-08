В Казани судят подругу девушки, погибшей в момент катания на тюбинге, привязанном к авто

Позднее «Татар-информ» узнал от МВД Татарстана, что эта информация не соответствует действительности. Биологические следы погибшей были обнаружены в 1,2 км от места предположительной гибели. Кроме этого, на видео с камер наблюдения видно, что девушка ехала на тюбинге, привязанном к задней части автомобиля, водитель которого фактически перевозил пассажира вне кабины.