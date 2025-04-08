В Казани судят подругу девушки, погибшей в момент катания на тюбинге, привязанном к авто

Трагическое происшествие произошло 8 января 2025 года. По версии следствия, девушка, управляя автомобилем, везла человека на тюбинге. После ДТП она оставила место происшествия, а пострадавшая скончалась в больнице.
10 января было возбуждено уголовное дело, в тот же день Якупова была задержана и ей предъявили обвинение. Уже 11 января Приволжский суд Казани избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.
В свою очередь адвокат Якуповой заявила, что вина за произошедшее полностью лежит на погибшей, якобы это была ее инициатива.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что 20-летняя девушка получила серьезные травмы, катаясь на ватрушке в казанском поселке Новое Аракчино.
По словам родственников Якуповой, скатившись с горы на ватрушке, девушка-пассажир ударилась об забор. От полученных травм она скончалась.
Позднее «Татар-информ» узнал от МВД Татарстана, что эта информация не соответствует действительности. Биологические следы погибшей были обнаружены в 1,2 км от места предположительной гибели. Кроме этого, на видео с камер наблюдения видно, что девушка ехала на тюбинге, привязанном к задней части автомобиля, водитель которого фактически перевозил пассажира вне кабины.
Также камеры установили, как машина приезжает на место гибели девушки, один человек начинает заметать снег и пытается скрыть следы крови, а другой забирает тюбинг. Вероятно, это были приятели Эвелины Якуповой, которые решили замаскировать все под несчастный случай.