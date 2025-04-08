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В Хабаровске студент избил однокурсника стулом

Студент техникума в Хабаровске избил однокурсника стулом на паре.

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 8 апр — РИА Новости. Студент техникума в Хабаровске избил однокурсника стулом, причины инцидента выясняются, сообщил РИА Новости источник в полиции города.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел днем во вторник в Хабаровском промышленно-экономическом техникуме в Индустриальном районе города.

«Во время занятий в учебном учреждении между учениками произошел инцидент, в ходе которого молодой человек нанес оппоненту удар подручным предметом (стулом). В настоящее время на месте работают сотрудники полиции», — рассказал представитель полиции.

В соцсетях стала распространяться видеозапись, на которой подросток избивает стулом ученика в аудитории. Сообщается, что, по предварительным данным, фигурант был в состоянии измененного сознания: он неожиданно вышел к доске и напал на однокурсника на глазах преподавателя. «В рамках проверки будет назначено освидетельствование, которое покажет, употреблял ли молодой человек что-либо запрещенное… Пока об этом говорить рано. Опрашиваются учащиеся, персонал учебного заведения, устанавливаются причины конфликта», — заключил представитель полиции.