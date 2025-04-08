Смерть школьницы на глазах у матери: в Алматы арестован водитель грузовика

Специализированным межрайонным следственным судом Алматы в отношении водителя санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.