Центральные улицы Уфы начали обрабатывать от клещей

В числе обработанных территорий оказались сквер между домами № 42 (ул. Мустая Карима) и № 37/1 (ул. Ленина), парк имени Мустая Карима, а также зеленая зона вдоль улицы Кирова (от ул. Мустая Карима до ул. Крупской). Кроме того, дезинфекции подверглись скверы «Зифа» и «Трудовое знамя» на Революционной улице.