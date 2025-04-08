Центральные улицы Уфы начали обрабатывать от клещей

В Уфе началась обработка от клещей. Так, акарицидная обработка началась в центре города. По словам главы администрации Ленинского района Олега Котова, работники Республиканского центра дезинфекции провели ночную обработку городских зеленых зон.
В числе обработанных территорий оказались сквер между домами № 42 (ул. Мустая Карима) и № 37/1 (ул. Ленина), парк имени Мустая Карима, а также зеленая зона вдоль улицы Кирова (от ул. Мустая Карима до ул. Крупской). Кроме того, дезинфекции подверглись скверы «Зифа» и «Трудовое знамя» на Революционной улице.
Подобные меры помогают снизить численность клещей и минимизировать опасность заражения инфекционными заболеваниями.
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