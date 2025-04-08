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Полицейские на юге Москвы задержали курьера мошенников, пытавших обмануть пенсионера на 3,7 млн руб

На юге Москвы полицейские предотвратили передачу пенсионером больше 3,7 млн руб. курьеру аферистов, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

Источник: Reuters

«Пенсионеру под видом работника госоргана позвонил аферист и, угрожая привлечением к ответственности за якобы финансирование противоправной деятельности, убедил собрать все имеющиеся накопления в сумме более 3,7 млн руб., после чего передать их курьеру возле своего дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неподалеку на улице в этот момент находились сотрудники подразделения уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Восточное. Они заметили, как пожилой мужчина сначала взволнованно разговаривал по телефону, а потом отдал сверток явно незнакомому ему человеку. Правоохранители задержали курьера для выяснения обстоятельств. Им оказался 25-летний мужчина из Новосибирской области.

Выяснилось, что задержанный нашел в интернете подработку курьером и должен был перевести полученные от пенсионера деньги своему куратору. При этом молодой человек осознавал, что помогает мошенникам похищать наличность.

«Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого деньги и вернули потерпевшему, а в отношении участника мошеннической схемы следователи ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (“Покушение на мошенничество”). Фигурант заключен под стражу. Расследование его противоправной деятельности продолжается», — добавили в ведомстве.