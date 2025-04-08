Полицейские на юге Москвы задержали курьера мошенников, пытавших обмануть пенсионера на 3,7 млн руб

Отмечается, что неподалеку на улице в этот момент находились сотрудники подразделения уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Восточное. Они заметили, как пожилой мужчина сначала взволнованно разговаривал по телефону, а потом отдал сверток явно незнакомому ему человеку. Правоохранители задержали курьера для выяснения обстоятельств. Им оказался 25-летний мужчина из Новосибирской области.