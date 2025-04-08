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В Ташкенте задержана мошенница, торговавшая фейковой одеждой в соцсетях

Vaib.uz (Узбекистан. 8 апреля). Сотрудники правоохранительных органов задержали 24-летнюю жительницу Юнусабадского района Ташкента, которая через соцсети продавала несуществующую одежду под видом брендовой продукции. Поводом для расследования стало заявление от жительницы Наманганской области.

Источник: Vaib.Uz

Потерпевшая рассказала, что познакомилась в мессенджере Telegram с владельцем аккаунта под названием «Eng sifatli, eng arzon» («Самое качественное, самое дешёвое») и договорилась о покупке женского пальто. После перевода 440 тысяч сумов на банковскую карту, продавец добавил её в «чёрный список» и исчез.

Осознав, что стала жертвой обмана, девушка обратилась в правоохранительные органы. По факту обращения было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что за мошеннической схемой стоит молодая женщина из Ташкента.

Правоохранители провели обыск в её доме. В присутствии понятых были изъяты мобильный телефон, две банковские карты и три SIM-карты, использовавшиеся для обмана клиентов.

В телефоне задержанной были обнаружены свидетельства обмана более десяти человек по аналогичной схеме. Жертвами становились люди, желающие купить смартфоны и одежду по привлекательной цене, но после перевода предоплаты — связь с продавцом обрывалась.

На данный момент ведутся дополнительные оперативные мероприятия, направленные на выявление других эпизодов мошенничества. Правоохранители призывают граждан быть осторожными при покупках в интернете и не переводить деньги незнакомым лицам без гарантий.