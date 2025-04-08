В Ташкенте задержана мошенница, торговавшая фейковой одеждой в соцсетях

Потерпевшая рассказала, что познакомилась в мессенджере Telegram с владельцем аккаунта под названием «Eng sifatli, eng arzon» («Самое качественное, самое дешёвое») и договорилась о покупке женского пальто. После перевода 440 тысяч сумов на банковскую карту, продавец добавил её в «чёрный список» и исчез.
Осознав, что стала жертвой обмана, девушка обратилась в правоохранительные органы. По факту обращения было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что за мошеннической схемой стоит молодая женщина из Ташкента.
Правоохранители провели обыск в её доме. В присутствии понятых были изъяты мобильный телефон, две банковские карты и три SIM-карты, использовавшиеся для обмана клиентов.
В телефоне задержанной были обнаружены свидетельства обмана более десяти человек по аналогичной схеме. Жертвами становились люди, желающие купить смартфоны и одежду по привлекательной цене, но после перевода предоплаты — связь с продавцом обрывалась.
На данный момент ведутся дополнительные оперативные мероприятия, направленные на выявление других эпизодов мошенничества. Правоохранители призывают граждан быть осторожными при покупках в интернете и не переводить деньги незнакомым лицам без гарантий.