В Ташкенте задержана мошенница, торговавшая фейковой одеждой в соцсетях

Потерпевшая рассказала, что познакомилась в мессенджере Telegram с владельцем аккаунта под названием «Eng sifatli, eng arzon» («Самое качественное, самое дешёвое») и договорилась о покупке женского пальто. После перевода 440 тысяч сумов на банковскую карту, продавец добавил её в «чёрный список» и исчез.