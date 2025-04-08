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Автомобиль врезался в грузовой поезд в ЗКО

Уральск. 8 апреля. КазТАГ — Легковой автомобиль врезался в грузовой поезд на железнодорожном перегоне станции Казахстан — Пепел в Западно-Казахстанской области, сообщает «Мой город».

Источник: Мой город

«7 апреля в 15.20 на регулируемом железнодорожном переезде перегона станции Казахстан — Пепел водитель Kia выехал на пути, где столкнулся с грузовым составом», — сообщили в пресс-службе департамента полиции (ДП) ЗКО.

Отмечается, что столкновение пришлось на переднюю часть авто.

«В ДТП никто не пострадал», — уточнили в полиции.

По факту ДТП в отношении водителя Kia составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения».

«Также в отношении “Казахстан темир жолы” внесли представление по необеспечению безопасности железнодорожного переезда в момент проезда состава, — добавили в ДП.