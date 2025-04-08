Автомобиль врезался в грузовой поезд в ЗКО

«7 апреля в 15.20 на регулируемом железнодорожном переезде перегона станции Казахстан — Пепел водитель Kia выехал на пути, где столкнулся с грузовым составом», — сообщили в пресс-службе департамента полиции (ДП) ЗКО.
Отмечается, что столкновение пришлось на переднюю часть авто.
«В ДТП никто не пострадал», — уточнили в полиции.
По факту ДТП в отношении водителя Kia составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения».
«Также в отношении “Казахстан темир жолы” внесли представление по необеспечению безопасности железнодорожного переезда в момент проезда состава, — добавили в ДП.