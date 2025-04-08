Три человека, в том числе подросток, пострадали в ночной аварии в Казани

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, в результате столкновения пострадали оба водителя, а также 16-летняя пассажирка отечественной легковушки.
«После осмотра медиков все трое отпущены домой», — добавили в ведомстве.
Ночью на проспекте Ямашева в Казани произошло серьезное ДТП с участием Hyundai Solaris и «Лады» 14-й модели.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, в результате столкновения пострадали оба водителя, а также 16-летняя пассажирка отечественной легковушки.
«После осмотра медиков все трое отпущены домой», — добавили в ведомстве.