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Три человека, в том числе подросток, пострадали в ночной аварии в Казани

Ночью на проспекте Ямашева в Казани произошло серьезное ДТП с участием Hyundai Solaris и «Лады» 14-й модели.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, в результате столкновения пострадали оба водителя, а также 16-летняя пассажирка отечественной легковушки.

«После осмотра медиков все трое отпущены домой», — добавили в ведомстве.