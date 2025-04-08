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На трассе в Ростовской области погиб 8-летний мальчик

Лада Гранта опрокинулась на трассе в Ростовской области: погиб 8-летний ребенок.
Источник: Госавтоинспекция Ростовской области

В Егорлыкском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по донскому региону. Трагедия произошла 8 апреля около 1:30 на 11-м километре автодороги «ст. Егорлыкская — х. Ковалевский».

По предварительной информации ведомства, 40-летний водитель управляя автомобилем «Лада Гранта», не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего транспортное средство на всей скорости вылетело с трассы и перевернулось.

В результате аварии погиб пассажир 2016 года рождения — 8-летний мальчик скончался от полученных травм на месте. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.