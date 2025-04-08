На трассе в Ростовской области погиб 8-летний мальчик

В Егорлыкском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по донскому региону. Трагедия произошла 8 апреля около 1:30 на 11-м километре автодороги «ст. Егорлыкская — х. Ковалевский».