На трассе в Ростовской области погиб 8-летний мальчик

В Егорлыкском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по донскому региону. Трагедия произошла 8 апреля около 1:30 на 11-м километре автодороги «ст. Егорлыкская — х. Ковалевский».
По предварительной информации ведомства, 40-летний водитель управляя автомобилем «Лада Гранта», не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего транспортное средство на всей скорости вылетело с трассы и перевернулось.
В результате аварии погиб пассажир 2016 года рождения — 8-летний мальчик скончался от полученных травм на месте. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.